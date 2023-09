/ Lesedauer: ca. 2min Verkehr Generalbundesanwalt ermittelt zu Brandstiftungen bei Bahn

In der Nacht zu vergangenen Freitag brennen Kabelschächte an Bahnstrecken in Hamburg. Zahlreiche Fernverkehrszüge fallen aus. Wegen der besonderen Bedeutung des Falls schaltet sich nun die Bundesanwaltschaft ein.

© Bodo Marks/dpa Polizisten sichern am 8. September einen möglichen Tatort an einem Bahndamm im Hamburger Stadtteil Lokstedt. Foto: Bodo Marks/dpa

Von dpa