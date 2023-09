/ Lesedauer: ca. 4min Italien Gekommen um zu bleiben: Ein Jahr Giorgia Meloni

Ein Jahr ist es her, dass Giorgia Meloni in Italien die Wahl gewann. Im Ausland waren die Sorgen anfangs groß, dass das EU-Gründungsmitglied weit nach rechts rücken könnte. Aber Meloni will mehr.

© Oliver Weiken/dpa Vor einem Jahr gewann Giorgia Meloni die Parlamentswahl und wurde erste Ministerpräsidentin von Italien. Foto: Oliver Weiken/dpa

Von Christoph Sator, dpa