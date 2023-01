/ Lesedauer: ca. 2min USA Geheimdokumente: FBI durchsuchte im November Biden-Büroräume

In den vergangenen Wochen waren mehrfach vertrauliche Unterlagen in privaten Räumen Bidens aufgetaucht. Dass Ermittler zuvor auch die Büroräume in Washington durchsuchten, war bisher nicht bekannt.

© Evan Vucci/AP/dpa In der Dokumentenaffäre kommen Details nur nach und nach ans Licht - US-Präsident Joe Biden stehen deswegen in der Kritik. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Von dpa