Empfehlung - Gedenkstätte Buchenwald: AfD-Politiker nicht willkommen

dpaWeimar AfD-Politiker sind im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald bei Gedenkveranstaltungen nicht willkommen. Darauf machte die Stiftung der Gedenkstätte bei Weimar kurz vor dem Holocaust-Gedenktag an diesem Sonntag aufmerksam. Sie halte es für geboten, „dass Vertreter der AfD an einer Gedenkveranstaltung an diesen Orten nicht teilnehmen, solange sie sich nicht glaubhaft von den antidemokratischen, menschenrechtsfeindlichen und geschichtsrevisionistischen Positionen in ihrer Partei distanzieren“, hieß es in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Stellungnahme der Stiftung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/gedenkstaette-buchenwald-afd-politiker-nicht-willkommen-278188.html