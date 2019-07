Empfehlung - Gedenken an den Putschversuch vor drei Jahren in der Türkei

dpaIstanbul Präsident Recep Tayyip Erdogan will am Abend eine Rede am ehemaligen Flughafen Atatürk in Istanbul halten. Putschisten hatten den Airport in der Nacht des Umsturzversuches vorübergehend besetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/gedenken-an-den-putschversuch-vor-drei-jahren-in-der-tuerkei-307752.html