/ Lesedauer: ca. 5min Jahreswechsel Gaspreisbremsen und 49-Euro-Ticket: Das ändert sich 2023

In ihrem ersten Jahr hat die Ampel-Koalition einige Reformen auf den Weg gebracht, die 2023 greifen. Was wird teurer, was wird billiger, und was ändert sich komplett?

© Arne Dedert/dpa Fahrgäste warten an einem Gleis im Tiefbahnhof des Frankfurter Hauptbahnhofs, während eine S-Bahn einfährt. Foto: Arne Dedert/dpa

Von Corinna Schwanhold und Thomas Seythal, dpa