/ Lesedauer: ca. 2min „Fünf-Sterne-Hotel“ für gerettete Koalas in Australien

Den verheerenden Buschbränden der vergangenen Wochen sind sie mit knapper Not entronnen. Jetzt haben 20 Koalas in einem Gebäude der Australischen Nationaluniversität in der Hauptstadt Canberra ein Zuhause gefunden.