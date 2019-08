Empfehlung - Fünf Kinder sterben bei Kita-Brand in den USA

dpaWashington Ein verheerender Brand in einer Kinderbetreuungsstätte im US-Staat Pennsylvania hat fünf Kinder das Leben gekostet. Das Gebäude, in dem die Kinder übernachtet hatten, brannte am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) komplett aus, wie die Feuerwehr mitteilte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/fuenf-kinder-sterben-bei-kita-brand-in-den-usa-312593.html