Umstrittenes Energieprojekt Fridays for Future: Keine Erdgasförderung vor Borkum

In der Nordsee vor Borkum will das Unternehmen One-Dyas Erdgas fördern. Vor Beginn der Bauarbeiten gibt es heftige Proteste. Der Vorwurf: Die Politik nehme Umweltzerstörung wissentlich in Kauf.

© Lars Penning/dpa Nicht nur Greenpeace, auch Fridays for Future protestiert gegen Erdgas aus der Nordsee. (Archivbild) Foto: Lars Penning/dpa

Von dpa