/ Lesedauer: ca. 2min Prozesse Freiheitsstrafe für versuchten Brandanschlag auf Synagoge

In der Silvesternacht 2022 wollte er eine Synagoge in Oberfranken in Brand setzen. Nur mit Glück kam es nicht dazu. Jetzt wurde er für schuldig gesprochen.

© Daniel Vogl/dpa „Gefestigte judenfeindliche und rechtsextreme Geisteshaltung“: Der Beschuldigte (r.) und sein Anwalt. Foto: Daniel Vogl/dpa

Von dpa