Empfehlung - Frau bei „terroristischem Vorfall“ in Nordirland erschossen

dpaLondonderry Der Tod der 29-Jährigen in der Wohnsiedlung Creggan werde als „terroristischer Vorfall“ behandelt, teilte die örtliche Polizei in der Nacht zum Freitag über Twitter mit. Es wurden Mordermittlungen eingeleitet. Zuvor hatte die Polizei darüber informiert, dass in Creggan Brandsätze geschleudert und mehrere Schüsse abgefeuert worden seien.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/frau-bei-terroristischem-vorfall-in-nordirland-erschossen-292952.html