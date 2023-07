Französische Verhältnisse in Deutschland möglich?

© Julius-Christian Schreiner/TNN/dpa

Polizeibeamte stehen in der Silvesternacht in Berlin hinter explodierendem Feuerwerk (Symbolbild). „Auch in Deutschland sind an bestimmten Orten solche Krawallexzesse denkbar“, sagt Polizei-Gewerkschafter Jochen Kopelke. Foto: Julius-Christian Schreiner/TNN/dpa