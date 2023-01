/ Lesedauer: ca. 2min Rüstung Frankreich will Militärausgaben auf 400 Milliarden erhöhen

Emmanuel Macron will die Ausgaben für die Verteidigung deutlich aufstocken. Neben Investitionen in der Abwehr von Cyberattacken spricht er auch die nukleare Abschreckung an.

© Bob Edme/Pool AP/dpa Emmanuel Macron: „Es gibt keine Friedensdividende mehr nach dem von Russland gestarteten Angriff auf die Ukraine.“ Foto: Bob Edme/Pool AP/dpa

Von dpa