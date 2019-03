Flug London-Düsseldorf landet irrtümlich in Edinburgh

Mal wieder dem Navi zu sehr vertraut oder Schottland in NRW vermutet? So oder so: Die Passagiere eines British-Airways-Fluges nach Düsseldorf bemerkten den kleinen Umweg erst, als die Crew sie nach der Landung freundlich mit „Willkommen in Edinburgh“ verabschiedete.