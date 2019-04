Empfehlung - Flüchtling bekommt keine Entschädigung für Abschiebehaft

dpaKarlsruhe Die Anordnung der Haft sei in seinem Fall rechtmäßig gewesen, entschied der Karlsruher Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag. (Az. III ZR 67/18) Menschen, die unrechtmäßig in Haft saßen, haben nach Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention Anspruch auf Schadenersatz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/fluechtling-bekommt-keine-entschaedigung-fuer-abschiebehaft-292790.html