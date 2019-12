Empfehlung - Flammeninferno in Australien spitzt sich zu

dpaSydney Die Buschbrände im Südosten Australiens nehmen immer dramatischere Ausmaße an und haben inzwischen mindestens zwölf Menschen das Leben gekostet. Ein Vater und sein Sohn wurden am Dienstag nach Behördenangaben unweit der Küste des Bundesstaats New South Wales tot aufgefunden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/flammeninferno-in-australien-spitzt-sich-zu-337217.html