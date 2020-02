Empfehlung - Feuerwehrmann stirbt nach Gasexplosion

dpaLienen Nach einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Nordrhein-Westfalen ist ein Feuerwehrmann am Samstag gestorben. Der Mann sei unter eingestürzten Trümmern des Hauses in Lienen nahe Osnabrück verschüttet worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagabend.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/feuerwehrmann-stirbt-nach-gasexplosion-343336.html