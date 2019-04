Empfehlung - Pariser Kathedrale Notre-Dame steht in Flammen

dpaParis In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris ist ein Feuer ausgebrochen. Über dem Wahrzeichen waren am Montagabend Flammen und eine riesige Rauchsäule zu sehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/feuer-in-pariser-kathedrale-notre-dame-ausgebrochen-292296.html