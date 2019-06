Empfehlung - Festnahme: Mann wollte sich in Berlin in die Luft sprengen

dpaHannover Die Sicherheitsbehörden haben in Osnabrück einen 33-Jährigen in Haft genommen, der angekündigt haben soll, sich in Berlin in die Luft zu sprengen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/festnahme-mann-wollte-sich-in-berlin-in-die-luft-sprengen-303458.html