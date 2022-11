/ Lesedauer: ca. 2min Ukraine-Krieg Fast überall in Kiew wieder Strom

Seit Mittwoch waren viele Haushalte in der Ukraine ohne Strom - in Kiew gehen die Reparaturarbeiten nun in die Endphase.

© Oleksii Chumachenko/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa Das Zentrum von Kiew. Foto:Oleksii Chumachenko/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Von dpa