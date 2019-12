Empfehlung - Fast 200 Staaten starten Verhandlungen bei UN-Klimakonferenz

dpaMadrid Den Vorsitz hat die chilenische Umweltministerin Carolina Schmidt, denn eigentlich hätten die zweiwöchigen Verhandlungen in Chile stattfinden sollen. Wegen der Unruhen dort sprang Spanien als Gastgeber ein. Die Bundesregierung wird am Montag noch nicht dabei sein. Auf Ministerebene wird erst in der zweiten Woche verhandelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/fast-200-staaten-starten-verhandlungen-bei-un-klimakonferenz-332518.html