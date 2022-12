/ Lesedauer: ca. 2min Militär Fake-Anwerbebriefe für ukrainische Armee in Deutschland

Wie es auf Kiew heißt, werden in Deutschland erfundene Rekrutierungsbriefe für die internationale Legion in der Ukraine verschickt. Angeblicher Absender: das ukrainische Generalkonsulat in Düsseldorf.

© Libkos/AP/dpa Ukrainische Soldaten in und auf einem erbeuteten russischen Panzer an der Frontlinie in der Region Donezk (Symbolbild). Foto: Libkos/AP/dpa

Von dpa