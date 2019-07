Empfehlung - Extreme Junihitze - Wetterrekorde verlagern sich nach vorn

dpaBerlin Der Hitzerekord im Juni in Deutschland macht auch Wissenschaftlern zu schaffen. „Durch den Klimawandel verändern sich auch großräumige Windsysteme in der Atmosphäre“, sagte Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) am Mittwoch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/extreme-junihitze-wetterrekorde-verlagern-sich-nach-vorn-305849.html