Flüchtlinge EU und Tunesien erzielen Einigung beim Thema Migration

In diesem Jahr kamen bereits mehr als doppelt so viele Migranten per Boot nach Italien wie im Vorjahreszeitraum. Immer mehr setzen aus Tunesien über. Mit viel Geld gelingt der EU eine Abmachung mit Tunis.

© Uncredited/Tunisian Presidency/AP/dpa Mark Rutte, Ursula von der Leyen, Kais Saied, Präsident von Tunesien und Giorgia Meloni im Präsidentenpalast in Karthago. Foto: Uncredited/Tunisian Presidency/AP/dpa

Von dpa