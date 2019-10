Empfehlung - EU will bis Ende der Woche über Brexit-Deal entscheiden

dpaLondon Das habe der französische Präsident Emmanuel Macron dem britischen Premierminister Boris Johnson am Sonntagabend in einem Telefonat mitgeteilt, berichteten britische und französische Medien. Der Sender BBC zitierte eine Quelle aus dem Élyséepalast, nach der Macron Johnson gesagt habe, „dass die Verhandlungen mit dem Team von (EU-Chefunterhändler) Michel Barnier in den kommenden Tagen rasch fortgesetzt werden sollten, um Ende der Woche zu beurteilen, ob ein Deal möglich ist, der die Grundsätze der Europäischen Union anerkennt“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/eu-will-bis-ende-der-woche-ueber-brexit-deal-entscheiden-322519.html