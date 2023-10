/ Lesedauer: ca. 2min Europa EU-Rechnungshof: Mehr Fehler bei Ausgaben aus EU-Haushalt

Jedes Jahr schauen sich die Prüfer des Europäischen Rechnungshofes die Einnahmen und Ausgaben der EU an. Ist die Jahresrechnung zuverlässig? Die jüngste Entwicklung knüpft an die des Vorjahres an.

© Arne Immanuel Bänsch/dpa Jedes Jahr schauen sich die Prüfer des Europäischen Rechnungshofes die Einnahmen und Ausgaben der EU an. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Von dpa