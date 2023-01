© Jan Woitas/dpa

Will die EU ihre versprochenen Klimaziele erreichen, sind laut einer Studie massive Investitionen in emissionsarme Technologien nötig. Forschende der Universität ETH in Zürich raten auch statt Prämien für E-Autos zu einer Verteuerungen von Verbrennern. Foto: Jan Woitas/dpa