Empfehlung - EU-Klimawandeldienst: Weltweit wärmster Oktober seit 1981

dpaReading/Berlin Weltweit lag die Durchschnittstemperatur demnach um 0,69 Grad höher als im Vergleichszeitraum 1981 bis 2010, wie Copernicus am Dienstag mitteilte. Der Oktober sei damit der fünfte Monat in Folge, der bisherige Rekordtemperaturen übertraf oder nahe an diese herankam, hieß es weiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/eu-klimawandeldienst-weltweit-waermster-oktober-seit-1981-327742.html