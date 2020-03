/ Lesedauer: ca. 3min EU-Innenminister gespalten bei Aufnahme junger Flüchtlinge

Mehr als 5000 Kinder und Jugendliche harren in den Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln aus. Einige von ihnen können auf ein Leben in anderen EU-Ländern hoffen. Aber die Staatengemeinschaft ist sich in der Sache längst nicht einig.