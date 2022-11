/ Lesedauer: ca. 3min Krisentreffen EU-Innenminister beraten über illegale Migration

Über das Mittelmeer kommen wieder deutlich mehr Migranten in die Europäische Union. Die neue italienische Regierung will das nicht akzeptieren. Nun gibt es in Brüssel ein Krisentreffen.

© Zhang Cheng/XinHua/dpa Europaflaggen vor dem Sitz der EU-Kommission in Brüssel. Foto:Zhang Cheng/XinHua/dpa

Von dpa