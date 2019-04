Empfehlung - Etwa 2000 Ferkel bei Brand in Schweinezuchtanlage gestorben

dpaKlein Wanzleben Rund 2000 Ferkel sind bei einem Brand in einer Schweinezuchtanlage in Sachsen-Anhalt am Ostersonntag gestorben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/etwa-2000-ferkel-bei-brand-in-schweinezuchtanlage-gestorben-293244.html