Empfehlung - Eskalation in Idlib: Russische Delegation kommt nach Ankara

dpaIstanbul/Moskau/New York Angesichts der Intensivierung der Kämpfe im nordwestsyrischen Rebellengebiet Idlib soll am Samstag eine russische Delegation in die Türkei reisen. Das kündigte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/eskalation-in-idlib-russische-delegation-kommt-nach-ankara-343239.html