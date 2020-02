Empfehlung - Erster Reaktor des Atomkraftwerks Fessenheim ist vom Netz

dpaFessenheim Der Vorgang, der am Freitagabend begonnen hatte, verlief demnach wie geplant. Rund 100 Demonstranten, darunter Bürger Fessenheims und Angestellte des Werkes, protestierten am Abend und in der Nacht gegen die Abschaltung, wie Medien berichteten. Der zweite Block des ältesten noch laufenden Atomkraftwerks Frankreichs soll am 30. Juni vom Netz gehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/erster-reaktor-des-atomkraftwerks-fessenheim-ist-vom-netz-345161.html