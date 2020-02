/ Lesedauer: ca. 3min Erste Passagiere verlassen die „Diamond Princess“

In China ist ein Ende der Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit nicht in Sicht. Die Fallzahlen steigen weiter. In Japan dürfen derweil Passagiere der „Diamond Princess“ das Kreuzfahrtschiff nach zweiwöchiger Quarantäne verlassen.