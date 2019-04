Empfehlung - Erst zum Wochenbeginn wird es wieder etwas wärmer

dpaOffenbach Wolken, gelegentlich Schneeflocken und eher frische Temperaturen - auch am Sonntag will fast überall in Deutschland keine rechte Frühlingsstimmung aufkommen. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gerade mal zwischen vier und elf Grad.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/erst-zum-wochenbeginn-wird-es-wieder-etwas-waermer-291941.html