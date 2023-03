/ Lesedauer: ca. 2min Gesetzesvorhaben Erneut Massenproteste in Israel gegen Justizreform

Es ist der elfte Samstag in Folge, an dem Tausende Menschen in Israel gegen die umstrittene Justizreform protestieren. Die Protestbewegung ist eine der größten in der Geschichte Israels.

© Tsafrir Abayov/AP Tausende Demonstranten sind hier in Tel Aviv auf die Straße gegangen um gegen die geplante Justizreform zu protestieren. Foto: Tsafrir Abayov/AP

Von dpa