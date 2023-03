/ Lesedauer: ca. 2min Georgien Erneut Gewalt bei Demonstration in Tiflis

Den zweiten Abend in Folge wird in Georgiens Hauptstadt Tiflis protestiert, die Staatsmacht reagiert mit Härte. Es ist ein ähnlicher Konflikt wie in der Ukraine: Geht es Richtung Russland oder Europa?

© Zurab Tsertsvadze/AP/dpa Demonstranten versammeln sich mit georgischen, ukrainischen und EU-Fahnen vor dem georgischen Parlamentsgebäude. Foto: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa

Von dpa