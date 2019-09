Empfehlung - Ermittler finden toxischen Stoff in Kölner Apotheke

dpaKöln Bei der Untersuchung zweier Todesfälle in Köln, die auf ein Glukosemittel aus einer Apotheke zurückgehen sollen, sind die Ermittler auf einen toxischen Stoff gestoßen. Dieser Stoff sei in einem Glukosebehältnis in der Apotheke festgestellt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/ermittler-toxischer-stoff-in-glukosebehaelter-gefunden-320335.html