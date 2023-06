/ Lesedauer: ca. 2min Konflikte Erdogan zieht Schwedens Nato-Beitritt bis Gipfel in Zweifel

Der türkische Präsident will sich womöglich weiter gegen den Beitritt Schwedens in die Nato stemmen. Ob es wie geplant bis zum Gipfel im Juli klappt, bleibt also weiter ungewiss.

© Burhan Ozbilici/AP/dpa Trotz Bemühungen weiter uneinig in der Frage nach dem Nato-Beitritt Schwedens: Recep Tayyip Erdogan (r), Präsident der Türkei, und Ulf Kristersson, Ministerpräsident von Schweden. Foto: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Von dpa