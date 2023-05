/ Lesedauer: ca. 2min Wahlkampf Erdogan-Wahlplakate von Stadt Nürnberg genehmigt

Etwa 1,5 Millionen in Deutschland lebende Türken dürfen an der Wahl am 5. Mai in ihrem Heimatland teilnehmen. Staatschef Erdogan wirbt um ihre Stimmen - und sorgt so für Kontroversen.

© Sven Grundmann/News5/dpa Ein Plakat wirbt in Nürnberg für die Präsidentenwahl in der Türkei - Recep Tayyip Erdoğan ruft darauf türkische Wahlberechtigte dazu auf, am 14. Mai für ihn zu stimmen. Foto: Sven Grundmann/News5/dpa

Von dpa