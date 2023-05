/ Lesedauer: ca. 2min Präsidentschaftswahl Erdogan ruft Auslandstürken zur Stimmabgabe auf

Erdogan und sein Herausforderer Kilicdaroglu gehen am 28. Mai in die Stichwahl. Der amtierende Präsident appelliert an die Türken im Ausland, „ihr demokratisches Recht unbedingt wahrzunehmen“.

© Turkish Presidency/XinHua/dpa Dürfte erneut auf eine deutliche Mehrheit der Stimmen aus dem Ausland hoffen: Recep Tayyip Erdogan. Foto: Turkish Presidency/XinHua/dpa

Von dpa