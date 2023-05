/ Lesedauer: ca. 2min Türkei Erdogan: Akzeptiere Wahl auch im Fall einer Niederlage

Am Sonntag wird in der Türkei gewählt. Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu liegt in den meisten Umfragen vorn, es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf Rennen ab.

© Markus Schreiber/AP/dpa Seit 2014 türkischer Präsident und hat seit der Einführung eines Präsidialsystems 2018 so viel Macht wie nie zuvor: Recep Tayyip Erdogan. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa

Von dpa