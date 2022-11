/ Lesedauer: ca. 4min Italien Entwarnung für Europa? Was die Rechte Meloni in Brüssel will

„Das schöne Leben ist vorbei“: So kündigt sich Italiens neue Regierungschefin Giorgia Meloni noch vor ihrer Wahl in Brüssel an. Ihre erste Auslandsreise geht nun ausgerechnet in die europäische Hauptstadt.