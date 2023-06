/ Lesedauer: ca. 2min Mittelamerika El Salvadors Präsident Bukele strebt zweite Amtszeit an

Eine unmittelbare Wiederwahl ist in El Salvador eigentlich nicht vorgesehen. Bukele könnte dennoch erneut antreten. Seine harte Hand gegen Jugendbanden ist umstritten - doch in der Bevölkerung kommt sie gut an.

© Camilo Freedman/dpa El Salvadors Präsident Nayib Bukele ist einer Umfrage zufolge der beliebteste Präsident Lateinamerikas. Foto: Camilo Freedman/dpa

Von dpa