Empfehlung - Ein Toter bei Bootsunglück auf Flensburger Förde

dpaGlücksburg Ein Ruderboot ist auf der Flensburger Förde in Schleswig-Holstein gekentert und ein Mann ums Leben gekommen. Der 56-Jährige war nach dem Unfall am Dienstagabend im Krankenhaus gestorben, eine anderer Mann wurde am Mittwochmorgen noch vermisst, wie die Polizei mitteilte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/ein-toter-bei-bootsunglueck-auf-flensburger-foerde-292551.html