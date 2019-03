Empfehlung - Ein Drittel der Deutschen bewertet die EU negativ

dpaBerlin 57 Prozent bewerten die EU positiv und elf Prozent sind unentschieden, wie aus der am Samstag veröffentlichten Umfrage des Marktforschungsinstituts Splendid Research hervorgeht. Die Wahl zum Europäischen Parlament findet in Deutschland am 26. Mai statt.(...)