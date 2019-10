Empfehlung - E-Scooter-Fahrer sollten besser kontrolliert werden

dpaSaarbrücken Erste Erfahrungen in verschiedenen Städten hätten gezeigt, „dass alleine vernünftige Regeln zu haben noch nicht ausreicht und man sicherlich noch mal schauen muss, ob man die Regeln nachschärfen muss“, sagte Rehlinger der Deutschen Presse-Agentur. Über die neuen E-Tretroller werden sich die Verkehrsminister auch bei ihrer zweitägigen Herbsttagung austauschen, die an diesem Mittwoch in Frankfurt beginnt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/e-scooter-fahrer-sollten-besser-kontrolliert-werden-322943.html