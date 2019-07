Empfehlung - Dutzende Tote nach Bootsunglück im Mittelmeer befürchtet

dpaRom Vier Migranten seien am Mittwoch von tunesischen Fischern gerettet und nach Tunesien gebracht worden, sagte IOM-Sprecher Flavio Di Giacomo der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Rom. Wie der Rote Halbmond aus dem tunesischen Medenine mitteilte, sei einer der Geretteten inzwischen verstorben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/dutzende-tote-nach-bootsunglueck-im-mittelmeer-befuerchtet-306059.html