Empfehlung - Drogenbeauftragte für einheitliche Cannabis-Besitzmengen

dpaBerlin „Es ist Zeit für eine einheitliche Grenze in ganz Deutschland“, sagte die CSU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag). Dass es unterschiedliche Besitzmengen gebe, die in der Regel nicht zu Strafverfolgung führen, halte sie für schwierig. „Während es zum Beispiel in Hamburg sechs Gramm sind, sind es in Berlin bis zu 15 Gramm. Das lockt natürlich Menschen in die Stadt, die gezielt Drogen konsumieren möchten.“ Cannabistourismus sei sicherlich nicht die Art von Tourismus, die sich Berlin vorstelle.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/drogenbeauftragte-fuer-einheitliche-cannabis-besitzmengen-335285.html