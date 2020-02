Empfehlung - Dritter Anlauf: Thüringer Parteien suchen Weg aus der Krise

dpaErfurt Linke, SPD, Grüne und CDU in Thüringen gehen am Freitag in eine dritte Verhandlungsrunde über Lösungen für die Regierungskrise. Strittigster Punkt ist die Frage nach einem Termin für eine Neuwahl des Parlaments.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/dritter-anlauf-thueringer-parteien-suchen-weg-aus-der-krise-345001.html